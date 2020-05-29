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Okko покажет новый триллер и комедию о мафии 

Сергей Василенок 48 минут назад
«Их заперли в секретном бункере»
Фото: кадр "Переводчики"
В пятницу, 29 мая, зрителей онлайн-кинотеатра Okko ждет премьера — триллер «Переводчики», вдохновленный реальной историей.
Утром, в 9:00, Okko приглашает присоединиться к новой тренировке от проекта #ФитнесПротивВируса. Урок «Aerodance: классическая аэробика с элементами танца» развивает общую выносливость, координацию движений и способствует снижению веса. Занятие подходит для любого уровня подготовки.
В 12:00 зрителей ждет коллекция самых популярных мультфильмов («Маша и медведь», «Свинка Пеппа», «Простоквашино», «Щенячий патруль» и многие другие). Самый частый выбор малышей и их родителей.
В 14:00 зрители Okko приготовят ленивые вареники вместе с Яной Першиной. Новый видео-урок от Novikov School.
В 16:00 — документальный фильм «Как смотреть на картины». Куратор одного из ведущих публичных художественных музеев Австралии Джастин Патон научит понимать искусство.
В 19:00 Okko приготовил для зрителей премьеру — триллер «Переводчики» о специалистах, работающих в секретном бункере над последней частью бестселлера. Их заперли, чтобы предотвратить утечку новинки в интернет, но это все же случилось. Фильм вдохновлен реальными событиями.
В 21:00 — новая сказка на ночь от Okko. Актриса Полина Кутепова прочитает японскую сказку «Ямори» о том, что у страха глаза велики.
В 22:00 зрителей Okko ждет еще одна премьера — комедия «Ночная жизнь», герои которой пытаются найти деньги на открытие ночного клуба и ссорятся с мафией.
Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день.
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Комментарии
Общество , Полина Кутепова
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