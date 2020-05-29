«Их заперли в секретном бункере»

В пятницу, 29 мая, зрителей онлайн-кинотеатра Okko ждет премьера — триллер «Переводчики», вдохновленный реальной историей.

9:00, Okko приглашает присоединиться к новой Утром, в, Okko приглашает присоединиться к новой тренировке от проекта #ФитнесПротивВируса. Урок «Aerodance: классическая аэробика с элементами танца» развивает общую выносливость, координацию движений и способствует снижению веса. Занятие подходит для любого уровня подготовки.

12:00 зрителей ждет зрителей ждет коллекция самых популярных мультфильмов («Маша и медведь», «Свинка Пеппа», «Простоквашино», «Щенячий патруль» и многие другие). Самый частый выбор малышей и их родителей.

14:00 зрители Okko приготовят ленивые вареники вместе с Яной Першиной. Новый зрители Okko приготовят ленивые вареники вместе с Яной Першиной. Новый видео-урок от Novikov School.

16:00 — документальный — документальный фильм «Как смотреть на картины». Куратор одного из ведущих публичных художественных музеев Австралии Джастин Патон научит понимать искусство.

19:00 Okko приготовил для зрителей премьеру — Okko приготовил для зрителей премьеру — триллер «Переводчики» о специалистах, работающих в секретном бункере над последней частью бестселлера. Их заперли, чтобы предотвратить утечку новинки в интернет, но это все же случилось. Фильм вдохновлен реальными событиями.

21:00 — новая — новая сказка на ночь от Okko. Актриса Полина Кутепова прочитает японскую сказку «Ямори» о том, что у страха глаза велики.

22:00 зрителей Okko ждет еще одна премьера — зрителей Okko ждет еще одна премьера — комедия «Ночная жизнь» , герои которой пытаются найти деньги на открытие ночного клуба и ссорятся с мафией.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день.