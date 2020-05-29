В России сократилось число детей-сирот в детских домах 

Число детей-сирот, проживающих в детских домах, сократилось с 2017 по 2019 годы на 11,4%, до 39,7 тысячи, сообщается в ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в РФ за 2019 год.

"В последние годы наблюдается положительная тенденция сокращения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей… Сократилось на 11,4% количество детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 44 823 в 2017 году до 39 694 в 2019 году", — говорится в докладе.

Кроме того, по информации министерства просвещения РФ отмечено снижение численности детей, состоящих на учёте в банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, на 11,5%, с 50 210 в 2017 году до 44 429 в 2019 году.

В докладе уточняется, что на 31 декабря 2019 года в приемных семьях воспитывались около 164 тысяч несовершеннолетних, 277 детей — в патронатных семьях, около 96 тысяч детей — в семьях усыновителей, более 193 тысяч детей в семьях, в которых обязанности по опеке и попечительству опекуном исполняются безвозмездно.