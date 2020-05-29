В самом центре Москвы на крыше здания Альфа-банка компания молодых людей устроила вечеринку по случаю дня рождения одного из друзей. Молодые люди принесли на крышу шезлонги и кальян, а также захватили с собой собаку. Среди тусовщиков оказалась ведущая канала "Disney" Елизавета Курченко. О шумной вечеринке кто-то сообщил в полицию и приехал наряд. Вечеринка к этому моменту с крыши переместилась в одну из квартир. Но это не помешало сотрудникам полиции задержать всех нарушителей режима самоизоляции. Было составлено 13 протоколов о правонарушении. Как утверждают организаторы праздника, крыша была выбрана как раз для соблюдения социальной дистанции. Но штрафы придется оплачивать.
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество , Видео , Walt Disney , Альфа-банк , Москва
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