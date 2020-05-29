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Эксперты назвали товары с высоким спросом у россиян в мае 

ТАСС 2 часа назад
Названы товары с высоким спросом у россиян в мае
Фото: РИА Новости
Объем продаж вентиляторов в России с 1 по 20 мая 2020 года оказался почти на треть выше продаж аналогичного периода 2019 года в денежном отношении. Об этом говорится в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформы ОФД", который обрабатывает информацию с более 900 тыс. онлайн-касс по всей стране.
"Вентиляторы — средний чек покупки 1 250 рублей, на 14% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении вырос на 30%, число покупок выросло на 16%", — говорится в исследовании. При этом по Москве объем продаж в денежном выражении вырос на 136%, а число покупок увеличилось почти в два раза — на 98%.
Также москвичи в первые недели мая чаще приобретали сплит-системы и кондиционеры по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — число покупок выросло на 132%, а в денежном выражении объем продаж вырос на 116%. При этом в целом по России число покупок уменьшилось на 3%.
В Москве в среднем на сплит-системы и кондиционеры тратили 17 200 рублей, по России средний чек покупок составил 18 700 рублей.
Ранее Гидрометцентр сообщил о том, что в Европейской части России во второй половине июня ожидается аномально жаркая погода. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха в столице этим летом будет часто превышать отметку плюс 30 градусов. Также аномально теплая погода наблюдается уже сейчас на территории Западной Сибири, в ряде регионов показатели превышают норму на 10-14 градусов.
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