России апрель и май — это месяцы, когда все начинают мечтать о лете и строить планы. Хотя бывают неожиданные снегопады, всё же наступает хорошая погода, и людям так и хочется уехать из города. И конечно, все отправляются на дачи, на свои большие и не очень участки. Там люди занимаются огородами, на которых выращивают овощи, чтобы потом законсервировать их на зиму, сажают цветы, просто отдыхают или практикуют национальный вид спорта: барбекю или шашлыки.

В этом году коронавирус перечеркнул все планы. Но россиян это не остановило. Они поехали на дачи даже раньше. Соседи нагружают свою старенькую «Ладу» всем необходимым, чтобы некоторое время пожить подальше от города. А Андрей с пятого этажа рад до безумия, потому что курьер в перчатках и маске только что привез ему косилку и машину для производства компоста. Теперь у него будет занятие в выходные и во время отпуска в августе.

Этим моим соседям повезло: они относятся к 45% счастливчиков, у которых есть своя дача. Наверняка они уже вовсю наслаждаются отдыхом на природе. Несмотря на режим самоизоляции, в Москве система цифровых пропусков по QR-коду, созданная для тех, кто вынужден продолжать ходить на работу, позволяет получать пропуск и для разовых поездок в иных целях. Например, чтобы съездить на дачу и вернуться — это можно сделать на машине, автобусе или электричке.

Первые дачи в России появились в XVIII веке, когда Петр Великий жаловал их своим подданным за оказанные услуги. Слово «дача» происходит от глагола «давать».

Но подавляющее большинство россиян открыли для себя все прелести дачи в 1950 — 1960-е годы, когда Никита Хрущев разрешил предоставлять советским рабочим небольшие участки за городом. Картофель, который в 70-е годы призывало выращивать государство, позволил многим россиянам пережить кризис перестроечных лет. Потом что-то похожее пригодилось и в трудные 90-е годы, после распада СССР.

Сегодня во время пандемии covid-19 дачи — это идеальное место для самоизоляции. Здесь можно забыть о маске и перчатках, которые обязательно нужно надевать в общественных местах в Москве, например, в метро или продуктовых магазинах. По данным мобильного оператора МТС, опубликованным в апреле, 15% его абонентов уехали из столицы еще в конце марта, когда был введен режим самоизоляции.

Из-за карантина те, у кого нет дачи, стали о ней мечтать. Согласно недавнему опросу, проведенному на интернет-ресурсе для объявлений «Авито», 23% его пользователей хотят купить дачу. А те, у кого ее нет, очень часто отправляются на дачу к друзьям или родственникам. В итоге, согласно этому исследованию, летом 71% россиян отдыхает в загородных домах.

Сегодня дача стала частью российского потребительского общества. На витринах и в рекламных брошюрах виднеются надписи «всё для дачи». До эпидемии коронавируса неопытный человек, отправлявшийся в апреле и мае в супермаркет, мог быть немного удивлен, поскольку в это время продукты питания убирают с первой линии. Единственное, что можно увидеть при входе в магазин, — это садовые кресла, навесы, мангалы, топоры, газонокосилки, ну и, конечно же, семена, одни сплошные семена. В газетах ода из самых популярных рубрик — реклама компаний, которые в мгновение ока построят вам дачу мечты.

В апреле спрос на аренду дач в России вырос на 90% по сравнению с прошлым годом. Антрополог Михаил Алексеевский, который провел исследование относительно российских загородных домов, считает, что из-за эпидемии коронавируса многие стали возвращаться к такому традиционному виду отдыха. «В течение последних десяти лет дачи переживали серьезный кризис, поскольку люди предпочитали оставаться в городе, чтобы гулять в больших парках или ходить в кино, а многие уезжали за границу. Но вдруг многие вспомнили, что у них есть дача и срочно начали всё ремонтировать. В первую очередь — проводить на дачу интернет», — сказал он в интервью агентству «Франс-Пресс».

Дело в том, что, хотя россиянам и нравится помечтать, в целом они реалисты. Они сразу поняли, что, по крайней мере, в этом году коронавирус точно внесет изменения в планы на отпуск. Когда мэр Москвы Сергей Собянин впервые объявил о режиме самоизоляции, россияне отправились в супермаркеты и взяли тележки, чтобы наполнить их всем самым необходимым, — гречкой и туалетной бумагой. А когда в апреле стало ясно, что голода и нехватки бумаги не будет, но самоизоляция затягивается, россияне занялись подготовкой к поездке на дачу.

Спрос на товары, связанные с ремонтом и строительством, резко вырос. По некоторым данным — на 86%. Магазины, хоть и перешли на онлайн-формат и осуществляют доставку при помощи курьеров в масках, в этом году продали на 106% больше техники для садоводства, чем в 2019. Зову дачи невозможно сопротивляться.