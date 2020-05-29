Гражданину всегда будет, что ответить полицейскому

Мэрия Москвы дала разъяснения насчет новых правил передвижения по городу. На сайте Mos.ru появился сервис, позволяющий увидеть, когда можно гулять жителям того или иного дома. Правда, пока в график включены еще не все адреса.

Когда можно будет гулять непосредственно мне, я еще не знаю. Моего адреса в графике пока нет. Те, кому повезло больше, могут уже сегодня узнать, когда им можно будет дойти до ближайшего парка или прогуляться по улицам в радиусе двух километров от своего дома. Два километра — это рекомендованное расстояние.

Что касается магазинов, как заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в программе «Время покажет», чтобы доехать до хозяйственного магазина или до магазина одежды на своей машине, на общественном транспорте или такси, нужно оформлять пропуск на «иные цели». Таких в неделю можно оформить всего два. А вот дойти до непродовольственной розницы пешком может любой желающий. Пропуск для этого не нужен, сказал Немерюк.

«Те, кто находится на самоизоляции, не работает и не получает рабочие пропуска, в любом случае будут пользоваться двукратным разовым пропуском, в том числе для посещения непродовольственных магазинов. Если магазин находится в шаговой доступности, никаких проблем нет. Вы идете пешком, пожалуйста, вы можете ходить, здесь никаких ограничений нет».

Надо полагать, что наличие рабочего пропуска позволяет ездить по любым магазинам хоть каждый день. Вопрос: нужно ли это? О рисках для собственного здоровья забывать не стоит. В эфире «Эха Москвы» все тот же Алексей Немерюк прокомментировал и график прогулок — на примере человека, прописанного в Бирюлево, но фактически живущего в Медведково.

Получилось довольно путанно:

«Если вы прописаны в Бирюлево, вы знаете, в какие дни гуляет ваш дом в Бирюлево, вы в эти же дни можете гулять в Медведково».

По словам Немерюка, если московской прописки нет вообще, нужно руководствоваться адресом фактического проживания.

Но здесь важно понимать несколько вещей. Во-первых, Алексей Немерюк в Москве отвечает за торговлю, а не за прогулки. Условное правило про Бирюлево — Медведково — это то, как видит ситуацию конкретный чиновник. Но еще важнее то, что в итоге все на самом деле будет зависеть непосредственно от полицейского, который вдруг решит проверить гуляющего москвича.

Положа руку на сердце, сегодня оснований легально находиться вне дома предостаточно. Рабочих пропусков масса, пешком в магазин можно, и кто сказал, что человек не может пройти ногами пять-семь километров до нужного ему магазина. А радиус в два километра — это все-таки рекомендация. Так что гражданину всегда будет, что ответить полицейскому.

Михаил Пашкин: Другое дело, устроит ли аргумент конкретного сотрудника. Так, например, объяснить появление в парке не в свой день пешим походом в магазин все-таки будет сложнее. Но и в парках какого-то особо жесткого контроля, скорее всего, не будет, считает председатель координационного совета Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии

«Все будет нормально, то есть, как и сейчас, в принципе, когда люди спокойно ходят, их никто не трогает, если они соблюдают масочный режим. Поэтому сотрудники полиции будут по паркам точно так же ходить, единственное, увеличится количество нарядов, появится конная полиция. Я думаю, никаких проблем особых не будет, если люди действительно не будут шашлыки жарить, пьянствовать. Если человек будет что-то нарушать, то к нему и подойдут, а если он спокойно будет идти с семьей и не хулиганить, никто их трогать не будет».

Все мы помним, как москвичей задерживали и штрафовали за выход из дома в самом начале действия режима самоизоляции. Несколько громких историй для острастки, а потом сообщения подобного рода из информполя исчезли. Индекс самоизоляции говорит о том, что люди уже гуляют и их особо за это не наказывают.

К слову, некоторые юристы объясняют это еще и тем, что штрафы, выписанные по новым статьям КоАп, в судах будет довольно легко оспорить из-за, скажем так, небезупречных с точки зрения закона основ самих этих статей. И власти это тоже понимают.

А что касается графика, то найдется и немало сознательных москвичей, которые на всякий случай будут руководствоваться строго этим расписанием. И хорошо. Ну а требование гулять в масках — все мы видим, как и сейчас их носят на подбородках. И тут будет как с гаишниками , когда главное — успеть накинуть ремешок до того, как инспектор подошел к машине.

В Подмосковье тоже разрешат гулять в парках, и так же в масках. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.