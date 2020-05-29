Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер режиссер документальных фильмов о спорте Владимир Коновалов 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Умер Владимир Коновалов
Фото: Youtube
Советский и российский режиссер документального кино Владимир Коновалов, автор многих картин о спорте, ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов.
"28 мая 2020 года на 85-м году ушел из жизни советский, российский режиссер документального кино, лауреат многочисленных национальных и международных профессиональных наград, Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии, академик Всероссийской академии "НИКА" Владимир Федорович Коновалов", — говорится в сообщении.
Владимир Коновалов родился 3 октября 1935 года в Свердловске. Он окончил Уральский государственный университет имени А. М. Горького по факультету филологии, после чего поступил на работу в Свердловскую студию телевидения, где стал редактором и комментатором спортивных программ. Позднее он также отучился во ВГИКе на постановочном факультете, параллельно работая на Центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ) помощником режиссера. В 1988 году он возглавил на этой студии объединение "Юность", а после реорганизации в 1990 году стал его гендиректором и худруком.
Совместно с кинорежиссерами Саввой Кулишом, Марленом Хуциевым, композитором Микаэлом Таривердиевым в 1993 году стал организатором кинофестиваля "Окно в Европу". На протяжении творческой карьеры снял более 100 фильмов, в числе которых "В воротах — Яшин", "Десятая вершина Ирины Родниной", "Эдуард Стрельцов. Вижу поле", "Больше, чем футбол", "Олимпийские мотивы".
Коновалов был вице-президентом Гильдии кинорежиссеров России, Заслуженным деятелем искусств РСФСР, обладателем ордена Почета и многих других наград.
"Ассоциация документального кино России и Союз кинематографистов России выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Федоровича", — сказали в Союзе.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
ТАСС: последние новости
Протоиерей Смирнов выписался из больницы после заражения коронавирусом Протоиерей Смирнов выписался из больницы после заражения коронавирусом Мишустин призвал ускорить работу над соглашением о свободной торговле в СНГ Мишустин призвал ускорить работу над соглашением о свободной торговле в СНГ Акция "Бессмертный полк - онлайн" завершена Акция "Бессмертный полк - онлайн" завершена
Комментарии
Общество , Владимир Коновалов , Савва Кулиш , Эдуард Стрельцов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение