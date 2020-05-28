«Аэрофлот» назвал новые правила для пассажиров 

Авиакомпания «Аэрофлот» обяжет пассажиров находиться на борту самолета в масках и перчатках на протяжении всего полета — компания, говорится в сообщении авиаперевозчика.

«Замена защитной маски пассажирами в полете должна осуществляться каждые 3 часа. В случае необходимости защитные маски для замены использованных предоставляются пассажиру бортпроводниками», — передает сообщение «Аэрофлота» ТАСС.

Пассажиры, по новым правилам, будут допускаться в самолет только в средствах индивидуальной защиты. В масках они будут находиться в судне на протяжении всего полета.

На прошлой неделе Роспотребнадзор подготовил рекомендации для восстановления пассажирских перевозок для гражданской авиации. Сообщалось, в частности, что на первом этапе пассажиров будут пускать на борт только в защитных масках и перчатках, которые будет запрещено снимать во время полета.

По данным Росавиации, за апрель рынок авиаперевозок в России сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.