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«Аэрофлот» назвал новые правила для пассажиров 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
«Аэрофлот» назвал новые правила для пассажиров
Фото: РИА Новости
Авиакомпания «Аэрофлот» обяжет пассажиров находиться на борту самолета в масках и перчатках на протяжении всего полета — компания, говорится в сообщении авиаперевозчика.
«Замена защитной маски пассажирами в полете должна осуществляться каждые 3 часа. В случае необходимости защитные маски для замены использованных предоставляются пассажиру бортпроводниками», — передает сообщение «Аэрофлота» ТАСС.
Пассажиры, по новым правилам, будут допускаться в самолет только в средствах индивидуальной защиты. В масках они будут находиться в судне на протяжении всего полета.
На прошлой неделе Роспотребнадзор подготовил рекомендации для восстановления пассажирских перевозок для гражданской авиации. Сообщалось, в частности, что на первом этапе пассажиров будут пускать на борт только в защитных масках и перчатках, которые будет запрещено снимать во время полета.
По данным Росавиации, за апрель рынок авиаперевозок в России сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.
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Общество , Аэрофлот , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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