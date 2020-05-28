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Украинский журналист Цимбалюк ответил Соловьеву цитатой Путина 

ИА Regnum 33 минуты назад
Украинский журналист ответил Соловьеву цитатой Путина
Фото: ТАСС
Украинский журналист Роман Цимбалюк решил ответить российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на выпад цитатой президента Российской Федерации Владимира Путина. Соответствующее заявление Цимбалюк сделал в интервью «Газете.Ru».
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Напомним, что Соловьев назвал Цимбалюка «пропагандистам нацистской машины». Высказывание это последовало после того, как Цимбалюк обратился к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и посетовал, что на российском телевидении начали активно употреблять слово «нацист» в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В ответ Песков заявил, что не слышал, чтобы украинского лидера называли нацистом.
Теперь же Цимбалюк ответил Соловьеву цитатой российского лидера Владимира Путина.
«Могу только процитировать президента Российской Федерации Владимира Путина, который несколько лет назад рассказывал о том, что его в питерских дворах учили: кто как обзывается, тот так и называется», — сказал Цимбалюк.
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Общество , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , Владимир Путин , Газета.Ru
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