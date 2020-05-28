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Детский омбудсмен родила седьмого ребёнка 

Вероника Полынина и ещё 8 42 минуты назад
Детский омбудсмен родила седьмого ребёнка
Фото: Instagram
Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова родила седьмого ребенка. Об этом она сообщила в Instagram.
«Вот это и случилось❤️. Сегодня Новый Человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей — теперь десять внуков», — написала Кузнецова.
Анне Кузнецовой 38 лет. Ее муж — Алексей Кузнецов, священник, окончил духовную семинарию, имеет два высших образования (техническое и педагогическое), а также ученую степень кандидата технических наук.
В семье детского омбудсмена растут дочки Мария и Дарья, сыновья — Иван, Николай, Тимофей и Лев. Имя новорожденного пока неизвестно.
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Общество , Образование , Анна Кузнецова , Алексей Кузнецов
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