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Детский омбудсмен Анна Кузнецова родила седьмого ребёнка 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Детский омбудсмен родила седьмого ребёнка
Фото: Instagram
Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова родила седьмого ребёнка. В её семье это уже пятый сын.
Сегодня Новый Человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей — теперь десять внуков, — написала она в Instagram.
Как писал NEWS.ru, Кузнецова в марте сообщила, что готовится стать матерью в седьмой раз и это только придаёт ей сил в работе. Омбудсмен считает, что рождение каждого нового ребёнка открывает в человеке новые ресурсы и появление каждого малыша в её семье совпадало с важными карьерными событиями.
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