Детский омбудсмен родила седьмого ребёнка

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова родила седьмого ребёнка. В её семье это уже пятый сын.

Сегодня Новый Человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей — теперь десять внуков, — написала она в Instagram.

Как писал NEWS.ru, Кузнецова в марте сообщила, что готовится стать матерью в седьмой раз и это только придаёт ей сил в работе. Омбудсмен считает, что рождение каждого нового ребёнка открывает в человеке новые ресурсы и появление каждого малыша в её семье совпадало с важными карьерными событиями.