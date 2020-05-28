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Патологоанатом объяснил подсчет смертности из-за коронавируса в Москве 

Lenta.ru 51 минуту назад
Патологоанатом объяснил подсчет смертности в Москве
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»
Российский подход к определению причин смертности основан на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в том числе на рекомендациях в отношении инфекционных заболеваний, и международной квалификации болезней. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по патологической анатомии Олег Зайратьянц.
Он добавил, что наиболее точно причина смерти определяется после вскрытия. В России оно проводится в среднем в 60 процентах случаев, в Москве — в 80 процентах, а за рубежом — в 2-4 процентах случаев. При этом с начала пандемии коронавируса в российской столице вскрытие проводится всем умершим.
«Стало очевидно, что существует, так скажем, первая группа умерших — это те, чью смерть вызвал непосредственно коронавирус. И здесь я отмечу, что в это категорию попали не только те, у кого коронавирус вызвал необратимые изменения в легких», — отметил Зайратьянц.
По его словам, стало понятно, что вирус может серьезно поражать и другие органы, приводить к тромбозам, почечной недостаточности и другим смертельным состояниям.
Специалист также рассказал, как определялась причина смерти пациентов с коронавирусом.
«Если поражения, нанесенные организму коронавирусом, отсутствовали — или были существенно меньше тех поражений, за которые было ответственно другое заболевание, — то оно и определялось главной причиной смерти», — пояснил патологоанатом.
Ранее 28 мая департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в апреле текущего года от коронавирусной инфекции умерли 636 человек, в процентном соотношении смертность от коронавируса в столице за данный период составила от 1,4 до 2,8 процента. Этот показатель ниже, чем в Нью-Йорке и Лондоне.
С начала пандемии коронавируса в России выявлен 379 051 случай заражения в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4142 летальных исхода, выздоровели 150 993 человека.
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Общество , ВОЗ , Москва
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