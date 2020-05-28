Сочи предложили закрыть 

Жители Сочи назвали решение об открытии курортного сезона в начале июня несвоевременным и призвали дождаться окончания пандемии коронавируса. Об этом пишет «Кавказский узел».

Как сообщал «Рамблер», ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что Сочи с 1 июня готов принять туристов, но сначала только тех, кто приобретет санаторную путевку и получил саноторно-курортную карту.

Опрошенные «Кавказским узлом» жители Сочи отметили, что боятся наплыва туристов и распространения в городе коронавируса.

«Мы боимся приезжих», — подчеркнула Ольга Паршина, пояснив, что город надо закрыть, пока угроза распространения коронавируса не миновала.

При этом еще одна жительница Сочи отметила, что не представляет, каким может быть туристический сезон «без моря, пляжей и без денег в изоляции».

В свою очередь россияне, прибывшие в курортный город из других регионов, заявили, что в Сочи «под солнцем места всем хватит».