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Модель Playboy рассказала о Covid-19 

Александр Котлеткин 47 минут назад
27-летняя модель Playboy Марианна Хезаро рассказала таблоиду Daily Star о своей борьбе с коронавирусом. Девушка живет в Италии в одном из наиболее пострадавших от пандемии городов. Первые недели со вспышки COVID-19 люди не обращали внимания на предупреждения правительства. Марианна и сама ходила по барам и ресторанам.
Когда модель обнаружила у себя проблемы с дыханием, она вызвала скорую и провела 4 недели в больнице.
«Это был самый ужасный опыт в моей жизни. Я была в панике! Это был новый вирус, и врачи не знали, как меня лечить. Я думала, я умру, не попрощавшись с моей семьей», — поделилась девушка с журналистами.
По словам Марианны, вирус сделал ее сильнее, хотя она до сих пор боится находиться среди людей.
Марианна Хезаро модель Playboy из Колумбии. Девушка ведет свой блог в Instagram, на который подписаны около 900 тысяч человек. Несмотря на перенесенную болезнь, в мае она стала девушкой с обложки в испанском номере журнала для взрослых.
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Общество , Фото , Газета Daily Star , Италия
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