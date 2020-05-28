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Иеродиакон Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Иеродиакон Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса
Фото: РИА Новости
Иеродиакон Свято-Троицкой Сергиевой лавры Поликарп (Сидоров) умер от вызванных коронавирусом осложнений, сообщает рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В сообщении рабочей группы в Telegram указывается, что 27 мая 2020 года «от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеродиакон Поликарп (Сидоров)».
Ранее на сайте лавры сообщалось, что главный врач монастыря и Московской духовной академии (МДА) игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Илиан (Племенюк), иеродиакон Каллист (Косулин), иеромонах Модест (Панченко) и игумен Ферапонт (Аполлонов) умерли из-за коронавируса.
Напомним, в РПЦ обсудили возможность отмены ограничений на посещение храмов. При этом призывавшего нарушать самоизоляцию священника на Урале запретили в служении.
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Общество , Происшествия , РПЦ
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