«Вызывали полицию. Отбивали яйца у наших посетителей»

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Жители Магадана чуть не сломали установленные в парке «Маяк» детские игровые скульптуры в виде яиц. Об этом журналистам сообщил мэр города Юрий Гришан.

По словам сити-менеджера, в парке установили фигуры яиц пингвинов, которые предназначены для игр детей возрастом до шести лет.

«На них налетели, как будто никогда не видели этих детских игровых форм. Вызвали полицию, отбивали яйца у наших посетителей», — цитирует Гришана РИА «Новости».

В областном УМВД при этом отметили, что фактов нарушения порядка в парке «Маяк» выявлено не было.

Жителям Магадана разрешили посещать парки отдыха при соблюдении социальной дистанции с 11 мая. Парки перед этим были продезинфицированы специальными растворами.