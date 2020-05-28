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Мэр Магадана пожаловался на горожан, ворующих яйца у пингвинов 

Ura.Ru 19 минут назад
«Вызывали полицию. Отбивали яйца у наших посетителей»
Фото: Ura. Ru
Жители Магадана чуть не сломали установленные в парке «Маяк» детские игровые скульптуры в виде яиц. Об этом журналистам сообщил мэр города Юрий Гришан.
По словам сити-менеджера, в парке установили фигуры яиц пингвинов, которые предназначены для игр детей возрастом до шести лет.
«На них налетели, как будто никогда не видели этих детских игровых форм. Вызвали полицию, отбивали яйца у наших посетителей», — цитирует Гришана РИА «Новости».
В областном УМВД при этом отметили, что фактов нарушения порядка в парке «Маяк» выявлено не было.
Жителям Магадана разрешили посещать парки отдыха при соблюдении социальной дистанции с 11 мая. Парки перед этим были продезинфицированы специальными растворами.
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Общество , МВД , РИА Новости , Магадан
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