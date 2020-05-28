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Россияне нуждаются в соцконтрактах из-за финансового положения 

Лера Букина 1 час назад
Россияне нуждаются в соцконтрактах из-за финансового положения
Фото: ТАСС
78% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, нуждаются в социальных контрактах для получения материальной поддержки. Об этом свидетельствуют результаты исследования.
«Такая помощь мне просто необходима», — подчеркнули они.
Нужно отметить и то, что они входят в группу малоимущих семей.
19% респондентов чуть менее нуждаются в заключении социальных контрактов с властями регионов. Они могут не обращаться за помощью в специальные организации, однако финансовое положение их семей является не самым стабильным. По их словам, лучше оказать помощь тем, кто действительно надеется на такие выплаты.
3% россиян ответили, что совершенно в этом не нуждаются.
В опросе приняли участие 5942 человека.
Опрошенные «Российской газетой» эксперты спрогнозировали рост спроса на заключение социальных контрактов с властями регионов после отмены самоизоляции. Право на такие контракты имеют в основном малоимущие и многодетные семьи, доход которых ниже прожиточного минимума.
Социальный контракт представляет собой адресную помощь в виде материальной поддержки для развития личного хозяйства, открытия своего дела, повышения квалификации, переобучения или поиска новой работы.
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Общество , "Российская газета"
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