На Сахалине возобновили работу кинотеатры 

Власти Сахалинской области разрешили возобновить работу кинотеатрам, сообщается в распространенном в пятницу релизе регионального правительства.

"Наши учреждения культуры постепенно возвращаются к прежнему режиму работы. Однако нельзя забывать о безопасности. Сотрудники кинотеатров и зрители в обязательном порядке соблюдают социальную дистанцию и масочный режим. В помещениях учреждений культуры регулярно проводится санитарная обработка и проветривание", — приводятся в сообщении слова начальника отдела культурной политики и функционирования отрасли областного министерства культуры и архивного дела Екатерины Хоменко.

Помимо кинотеатров с 1 июня на острове начинают работать другие учреждения культуры. Свои двери откроют музеи, однако экскурсии в них проводить не будут. Одновременно в помещениях смогут находиться не более 50 человек. В ограниченном режиме откроются библиотеки. К примеру, сахалинская областная научная библиотека будет обслуживать читателей только на первом этаже, в фойе смогут одновременно находится пять человек, в центре мобильного библиотечного обслуживания — десять человек. Сдать книги можно только во входной зоне на станции возврата. С июня в плановом режиме начнут принимать пациентов также медучреждения области.

С 3 июня начнет показы спектаклей областной театр кукол. Их смогут посетить организованные группы детей. Там также необходимо будет соблюдать масочный режим.

На этой неделе на Сахалине и Курилах открылись рестораны, кафе и столовые, ранее заработали торговые центры и магазины с промышленными товарами.

На Сахалине с начала пандемии выявлено 93 случая заражения коронавирусом, 50 человек уже выписаны по выздоровлению.