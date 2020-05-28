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Житель Минска заказал студии Лебедева новый герб Белоруссии 

Говорит Москва и ещё 4 2 часа назад
Студия Лебедева разработала новый герб Беларуси
Фото: студия Артемия Лебедева
Дизайнеры придумали символ с картошкой, васильками, трактором и котом.
Заказчик потратил 100 тысяч рублей, 13 тысяч из которых собрал через пожертвования. Описание логотипа студия Артемия Лебедева сопроводила стихами: «Что за мысль отражена на гербе нашем? Мы уютная страна — лапочки и няши».
В этом году белорусские чиновники решили подкорректировать государственный герб. В Минюсте отметили, что изображения материков станут более правильными, изменения коснутся и звезды. После этого житель Минска Дмитрий Левковец решил обратиться в студию Лебедева и заказать экспресс-дизайн, пишет издание TJ.
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Общество , Артемий Лебедев , Минюст РФ , Минск
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