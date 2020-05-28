Студия Лебедева разработала новый герб Беларуси

Дизайнеры придумали символ с картошкой, васильками, трактором и котом.
Заказчик потратил 100 тысяч рублей, 13 тысяч из которых собрал через пожертвования. Описание логотипа студия Артемия Лебедева сопроводила стихами: «Что за мысль отражена на гербе нашем? Мы уютная страна — лапочки и няши».
В этом году белорусские чиновники решили подкорректировать государственный герб. В Минюсте отметили, что изображения материков станут более правильными, изменения коснутся и звезды. После этого житель Минска Дмитрий Левковец решил обратиться в студию Лебедева и заказать экспресс-дизайн, пишет издание TJ.