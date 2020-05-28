Пока вы спали: предсказано повторение лета 2010 

Россиян предупредили о возможном повторении лета 2010

Синоптики прогнозируют в этом году засушливое и жаркое лето, что может привести к повторению ситуации 2010 года, когда Москва задыхалась от горящих торфяников. Об этом эксперты заявили газете «Известия».

По словам экспертов, ситуация 2010 года рискует повториться, так как за прошедшие 10 лет «кардинально подход к охране лесов не изменился», а глобальное потепление приводит к все более частому появлению погодных аномалий и даже десять жарких дней подряд могут серьезно осложнить ситуацию с лесными пожарами в России

Лавров заявил о запрете Запада просить помощь у России

Некоторые западные страны решили воспользоваться пандемией коронавируса и наказать неугодные им правительств, а также ввели запрет на обращение к России за помощью. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в статье для китайской газеты Global Times.

«Дошло до абсурдных обвинений в адрес моей страны в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью «укрепления геополитического влияния». До противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», — заявил Лавров.

Он также подчеркнул, что «пресловутая солидарность евро-атлантического образца оказалась дороже жизни и здоровья десятков тысяч граждан».

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса не остановила продажу золота, и российские банки в апреле снизили запасы драгметалла на 4,6 тонны. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Издание отмечает, что всего с начала года продано почти 17 тонн золота. При этом запасы этого металла на балансе российских банков сокращались непрерывно в течение шести последних месяцев. Эксперты объяснили такую тенденцию высоким спросом на золото, в том числе и на мировом рынке.

Россиян оставят на "удаленке"

По словам опрошенных газетой экспертов, перевод части сотрудников на работу из дома позволит компаниям снизить затраты на аренду и охрану помещений, коммунальные платежи, и сберечь таким образом от 15 до 35% бюджета.

Меркель поставила условие снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции Евросоюза против России будут действовать до тех пор, пока не появится прогресс в выполнении минских договоренностей по Донбассу. Об этом сообщает Handelsblatt.