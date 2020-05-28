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В РАН рассказали о последствиях длительного ношения масок и перчаток 

News.ru 30 минут назад
Маски и перчатки носить и не только бесполезно, но и опасно, так как коронавирус не задерживается долго на поверхностях. В результате долгого ношения можно получить грибковые заболевания. Об этом заявил академик РАН Зверев.
Все эксперименты, определяющие, что коронавирус живёт 24-72 часа на поверхностях, на самом деле показывают не живой вирус, а следы его деятельности, геном, сам вирус при этом нежизнеспособен. <…> такие, сложноустроенные вирусы — нет, долго не живут, а разлагаются, — передаёт «Интерфакс» его слова.
По словам Зверева, во время ношения маски на ней собираются грибки, бактерии, аллергены. А любые перчатки портят кожу.
Также учёный отметил, что «кожа защищает гораздо лучше перчаток».
Однако маску действительно нужно надевать в места скопления людей, в магазинах, в метро, а на улице маска бесполезна и опасна.
Как ранее писал NEWS.ru, соблюдение масочного и перчаточного режима станет обязательным в Москве при любом выходе из дома с 1 июня. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.
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Общество , Видео , Сергей Собянин , РАН , Интерфакс
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