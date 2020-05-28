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«Брак — узаконенная проституция?»: Барановская ответила Смирнову 

Павел Тиунов 25 минут назад
«Брак является узаконенной проституцией?»
Фото: РИА Новости
Бывшая супруга Андрея Аршавина Юлия Барановская в эфире интервью на YouTube-канале «Макарена» прокомментировала высказывание российского священника, который назвал женщин, живущих в гражданских браках, «бесплатными проститутками».
Телеведущая задалась вопросом, чем же тогда, по логике священнослужителя, является законный брак.
Ранее, как сообщал «Рамблер», протоиерей Дмитрий Смирнов сравнил женщин, живущих в гражданских браках, с представительницами древнейшей профессии, оказывающими услуги «мужьям» бесплатно. Высказывание вызвало широкий общественный резонанс. Впоследствии священник отказался извиняться за свои слова, но подчеркнул, что в своей реплике указывал на грехи мужчин.
Барановская на просьбу прокомментировать слова Смирнова, заявила, что говорить «может кто угодно и что угодно».
«Следуя этой логике, тогда что, брак является узаконенной проституцией? Тогда это уже легально?» — задалась вопросом она.
При этом Барановская выразила недоумение по поводу оскорбившихся высказыванием священника женщин, пояснив, что обидеть нельзя, можно только обидеться.
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Комментарии
Общество , Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Дмитрий Смирнов , Юлия Барановская
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