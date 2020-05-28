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Телеведущая задалась вопросом, чем же тогда, по логике священнослужителя, является законный брак.

Ранее, как сообщал «Рамблер», протоиерей Дмитрий Смирнов сравнил женщин, живущих в гражданских браках, с представительницами древнейшей профессии, оказывающими услуги «мужьям» бесплатно. Высказывание вызвало широкий общественный резонанс. Впоследствии священник отказался извиняться за свои слова, но подчеркнул, что в своей реплике указывал на грехи мужчин.

Барановская на просьбу прокомментировать слова Смирнова, заявила, что говорить «может кто угодно и что угодно».

«Следуя этой логике, тогда что, брак является узаконенной проституцией? Тогда это уже легально?» — задалась вопросом она.

При этом Барановская выразила недоумение по поводу оскорбившихся высказыванием священника женщин, пояснив, что обидеть нельзя, можно только обидеться.