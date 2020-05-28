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В одном из районов Бурятии сняли карантин по COVID-19 

РИА Новости и ещё 3 30 минут назад
В одном из районов Бурятии сняли карантин
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Карантин в Кижингинском районе Бурятии, введенный ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу, снимается, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу республики Алексея Цыденова.
В середине мая власти Бурятии приняли решение об изоляции Кижингинского района из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
"Отдельные ограничительные мероприятия, которые были введены из-за сложной эпидемиологической обстановки в Кижингинском районе, можно снимать, по всем контактным лицам необходимые мероприятия проведены. Прироста заболеваемости в районе не фиксируется, поэтому усиление ограничительных мер на этой территории мы снимаем", — цитирует Цыденова пресс-служба.
В пресс-службе пояснили, что в районе с 28 мая возобновляют работу организации и предприятия из соответствующего перечня, за исключением организаций общественного питания, торговых организаций с площадью более 400 квадратных метров. Как и на всей территории региона сохраняется запрет на все массовые мероприятия.
По данным республиканского главка Роспотребнадзора, на утро четверга в Бурятии за сутки зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии зафиксировано 1411 случаев заболевания. Выздоровели 694, умерли 10 человек. В стационарах лечатся 531 пациент, в том числе 60 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находится 176 пациентов. В реанимации 17 взрослых пациентов, двое из них на ИВЛ.
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Общество , Алексей Цыденов , Республика Бурятия
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