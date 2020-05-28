Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Накануне во время пресс-конференции корреспондент заявил, что на российском телевидении якобы стали активно употреблять слово "нацист" в отношении украинского лидера Владимира Зеленского. Цимбалюк также спросил у Пескова, является ли это официальной позицией Кремля.
В эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" телеведущий возмутился подобной постановкой вопроса.
"Нет, это моя личная позиция, Владимира Соловьева. И если ты в УНИАН не можешь это понять, я тебе лично это объясняю", — подчеркнул он.
Он добавил, что работающего в России Цимбаклюка "никто пальцем не трогает", в то время как журналистов на Украине "преследовали, бросали в тюрьмы, сажали в ямы, пытали, убивали".
"Мы любим украинский народ, мы нацистов ненавидим. И тех нацистов, которые пришли к власти и не начали уголовных преследований против подонков, которые превратили Майдан в кровавую бойню и которые принесли смерть в Донбасс, принесли смерть в Одессу и политический террор во многие города Украины", — сказал Соловьев.
По мнению телеведущего, Цимбалюку не следует называть себя журналистом, так как он "пропагандист нацистской машины".
Счет случаям притеснения сотрудников СМИ на Украине идет на десятки. Так, в 2016 году в Киеве в результате взрыва автомобиля погиб Павел Шеремет. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией его убийства. В 2017 году редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задержали в Киеве по подозрению в вымогательстве, а житомирского журналиста Василия Муравицкого обвиняли в госизмене за публикации в СМИ. В 2018 году под стражу взяли под стражу возглавлявшего портал РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который пробыл под арестом более 400 дней. Впоследствии его освободили по решению украинского суда.