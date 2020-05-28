Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова

Накануне во время пресс-конференции корреспондент заявил, что на российском телевидении якобы стали активно употреблять слово "нацист" в отношении украинского лидера Владимира Зеленского . Цимбалюк также спросил у Пескова, является ли это официальной позицией Кремля.

В эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" телеведущий возмутился подобной постановкой вопроса.

"Нет, это моя личная позиция, Владимира Соловьева. И если ты в УНИАН не можешь это понять, я тебе лично это объясняю", — подчеркнул он.

Он добавил, что работающего в России Цимбаклюка "никто пальцем не трогает", в то время как журналистов на Украине "преследовали, бросали в тюрьмы, сажали в ямы, пытали, убивали".

"Мы любим украинский народ, мы нацистов ненавидим. И тех нацистов, которые пришли к власти и не начали уголовных преследований против подонков, которые превратили Майдан в кровавую бойню и которые принесли смерть в Донбасс, принесли смерть в Одессу и политический террор во многие города Украины", — сказал Соловьев.

По мнению телеведущего, Цимбалюку не следует называть себя журналистом, так как он "пропагандист нацистской машины".