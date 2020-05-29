Загадка перчаток: почему в РФ решили, что они помогают?

Перчаточный режим, аналогичный московскому, не введен ни в одной стране мира. На каких данных основано решение российского регулятора и почему с подходом не согласны за рубежом?

«Вопрос: Помогает ли ношение перчаток в общественных местах эффективно бороться с коронавирусной инфекцией? Ответ: Нет. Регулярное мытье рук обеспечивает большую безопасность против заражения COVID-19, чем ношение перчаток». Это не мнение отдельного специалиста, а прямая цитата из вопросов и ответов Всемирной организации здравоохранения

К рекомендациям ВОЗ прислушались в минздравах едва ли не всех стран мира — Business FM не удалось найти ни одного примера профилактического режима, в рамках которого ношение перчаток было бы обязательным. США — «ношение перчаток в магазине или у банкомата не является необходимым»; Австралия — «перчатки не заменяют тщательного мытья рук»; Великобритания — «перчатки не рекомендованы для публики в качестве защиты от COVID-19» и так далее.

Официального обоснования целесообразности перчаточного режима Роспотребнадзором представлено не было. Ближайший аналог — публикация на сайте мэрии Москвы, в которой эксперт столичного Депздрава указывает на то, что в перчатках человеку сложнее случайно потрогать лицо руками. Контраргумент в эфире канадского CBC озвучивает пульмонолог Самир Гупта, работающий с COVID-19.

«Люди, которые носят перчатки, заблуждаются по поводу их эффективности. Коронавирусом нельзя заразиться через кожу — это едва ли не лучший барьер для вирусов, чем перчатки. Инфекция проникает в тело через слизистые оболочки рта, носа и глаз. Проблема в том, что, если не следить за собой, мы постоянно трогаем лицо грязными руками, то и ношение перчаток ничего не меняет. Более того, вирус с разных поверхностей может быть даже более склонен прилипать к резине, чем к коже. Поэтому ношение перчаток не предотвращает заражения через поверхности и даже, напротив, может провоцировать в людях ложное ощущение безопасности. Перчатки предназначены для одноразового использования, а не для продолжительного или ежедневного ношения».

Вопросы озвучиваются не только по перчаточному режиму, но и по масочному. Как сообщил «Интерфаксу» заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова Виталий Зверев , спустя два часа ношения маска превращается в средство распространения инфекции — на ней могут оседать бактерии и грибки. По словам академика РАН, «на улице маска не просто бесполезна, а наносит вред».

Речь идет об обязательном ношении масок при прогулках на открытом воздухе, которые станут доступны москвичам с 1 июня. В том же, что масочный режим необходим в магазинах и на транспорте, сомневаться не следует — локализовать вспышку вируса без введения подобных ограничений пока не удалось ни одной стране мира. Продолжает медицинский обозреватель ABC доктор Том Хопкинс.

«Их должно быть 100%, все должны носить маски, когда ходят за покупками. Нужно понимать, огда я ношу маску, я защищаю вас. Когда вы — вы защищаете меня. Поэтому, когда все их носят, все защищены. Может быть, у вас нет симптомов или они слабые, но, когда идешь в магазин или едешь по делам, всегда следует носить маску. Исключение можно сделать во время пробежки в безлюдном месте, но если говорить о повседневных поездках, ношение масок наверняка станет для нас новой социальной нормой, к этому нам предстоит привыкнуть».

Сергей Собянин в интервью «России 24» назвал введенный в Москве масочно-перчаточный режим «режимом самосохранения». По его словам, часть профилактических мер останется в силе до тех пор, пока вакцина от коронавируса не будет найдена. На каком этапе власти будут готовы задуматься над отменой, смягчением или хотя бы обоснованием тех ограничений, которые вызывают больше всего вопросов, мэр столицы не сообщил.

В Петербурге маски и перчатки перестают быть обязательными на улице. С 1 июня это только рекомендация, распорядился губернатор Александр Беглов . При этом обязательно носить маски и перчатки в магазинах, в транспорте, на вокзалах и вообще в помещениях.

При этом в Москве с 1 июня масочный режим, наоборот, усиливается. Средства защиты, по словам мэра Сергея Собянина, нужны везде, в том числе и на улице. Маски нужно носить в помещении, говорит врач-терапевт, медицинский блогер Филипп Кузьменко.

Филипп Кузьменко, врач-терапевт, медицинский блогер: «Маски — это вещь, которая должна защищать здоровых людей от больных. Если вы чувствуете соответствующие симптомы, то вы должны надевать маску, чтобы не заражать здоровых людей. Другой смысл, что на улице это бессмысленно, потому что вы не настолько близко находитесь к другим людям, чтобы вирус распространился так, что заразил других людей. То же самое и с перчатками. Перчатки — это кожа на наших руках, это самая лучшая защита, которая только возможна. Единственный нюанс в том, что люди свое лицо руками трогают. Надевать на руки дополнительную защиту в виде перчаток имеет смысл только в качестве психологического барьера, что вы, надев перчатки, не трогаете свое лицо. Почесать лицо руками — это норма, а в перчатках как бы это уже странно, и вы эти перчатки начинаете снимать, и в качестве психологического барьера это работает».

В то же время власти настаивают, что маски могут быть эффективны и на улице, когда невозможно соблюсти социальную дистанцию. Например, в местах дорожных переходов или на остановках транспорта. Врачи также предупреждают об опасности постоянного использования санитайзеров. Излишнее употребление может привести к тем же кожным заболеваниям.