Ефремов назвал актеров на самоизоляции «дармоедами» 

Актер Михаил Ефремов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что пандемия коронавирусной инфекции превратила его и его коллег по цеху в «дармоедов». Артисты, по его словам, не могут прожить без зрителя.

Ефремов подчеркнул, что пандемия не просто «ударила» по представителям актерской профессии, а — «шарахнула.

»Превратила нас в дармоедов — театры закрыты, ни спектаклей, ни репетиций, съемок нет!» — посетовал он.

При этом Ефремов сравнил артистов со спортсменами. Последние, по его словам, находятся в заведомо более выигрышной ситуации: они могут играть в отсутствие зрителей, зарабатывая себе на жизнь. Актеры себе позволить такого не могут.

«Нам без зрителя не прожить. И даже гармонист с барабанщиком, которые веселят футболистов на матчах чемпионата Белоруссии, играть спектакли не помогут», — отметил актер.