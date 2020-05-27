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Ефремов назвал актеров на самоизоляции «дармоедами» 

Павел Тиунов 41 минуту назад
Ефремов назвал актеров на самоизоляции «дармоедами»
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что пандемия коронавирусной инфекции превратила его и его коллег по цеху в «дармоедов». Артисты, по его словам, не могут прожить без зрителя.
Ефремов подчеркнул, что пандемия не просто «ударила» по представителям актерской профессии, а — «шарахнула.
»Превратила нас в дармоедов — театры закрыты, ни спектаклей, ни репетиций, съемок нет!» — посетовал он.
При этом Ефремов сравнил артистов со спортсменами. Последние, по его словам, находятся в заведомо более выигрышной ситуации: они могут играть в отсутствие зрителей, зарабатывая себе на жизнь. Актеры себе позволить такого не могут.
«Нам без зрителя не прожить. И даже гармонист с барабанщиком, которые веселят футболистов на матчах чемпионата Белоруссии, играть спектакли не помогут», — отметил актер.
Ранее, как сообщал «Рамблер», муж Наташи Королевой стриптизер Тарзан сравнил положение представителей отечественного шоу-бизнеса, в котором они оказались из-за пандемии коронавируса, с положением российских пенсионеров. Артисты, по его словам, находятся в более трудной ситуации, поскольку пожилым россиянам продолжают платить пенсии, а актеры и музыканты вынуждены выживать в тотальном безденежье.
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Общество , Михаил Ефремов , Наташа Королева
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