«Это клевета на Эдика»: Энтин заступился за Успенского 

Позавчера, как сообщал «Рамблер», дочь Успенского Татьяна назвала отца очень жестоким человеком и обвинила его в физическом, психологическом и эмоциональном насилии по отношению к своим детям и женам в течение всей жизни, грубости, хамстве, контроле, принуждении, а также в злоупотреблении алкогольными напитками.

«Это все клевета на Эдика», — заявил Энтин.

По его словам, Успенский не был домашним тираном, а был удивительным человеком. Он был вспыльчив как спичка, но был справедливым борцом за правду и всю жизнь помогал детям.

Поэт заявил, что это мать Татьяны тиранила мужа, а сама Татьяна, обвиняя отца в насилии, возможно, сводит с ним счеты за то, что тот ничего ей не завещал.

«Никто не выступал почему-то раньше, а когда стали делить наследство, тут все вспомнили и припомнили ему», — отметил он.

Успенский был женат четырежды (дважды на одной и той же женщине). Татьяна — его единственная родная дочь. Также он — отец приемных дочерей-двойняшек Ирины и Светланы.