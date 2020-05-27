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«Это клевета на Эдика»: Энтин заступился за Успенского 

Артём Кульша 49 минут назад
«Это клевета на Эдика»: Энтин заступился за Успенского
Фото: РИА Новости
Обвинения в домашнем насилии в адрес писателя Эдуарда Успенского — клевета. Об этом поэт Юрий Энтин заявил «Московскому комсомольцу».
Позавчера, как сообщал «Рамблер», дочь Успенского Татьяна назвала отца очень жестоким человеком и обвинила его в физическом, психологическом и эмоциональном насилии по отношению к своим детям и женам в течение всей жизни, грубости, хамстве, контроле, принуждении, а также в злоупотреблении алкогольными напитками.
«Это все клевета на Эдика», — заявил Энтин.
По его словам, Успенский не был домашним тираном, а был удивительным человеком. Он был вспыльчив как спичка, но был справедливым борцом за правду и всю жизнь помогал детям.
Поэт заявил, что это мать Татьяны тиранила мужа, а сама Татьяна, обвиняя отца в насилии, возможно, сводит с ним счеты за то, что тот ничего ей не завещал.
«Никто не выступал почему-то раньше, а когда стали делить наследство, тут все вспомнили и припомнили ему», — отметил он.
Успенский был женат четырежды (дважды на одной и той же женщине). Татьяна — его единственная родная дочь. Также он — отец приемных дочерей-двойняшек Ирины и Светланы.
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Комментарии
Общество , Юрий Энтин , Московский комсомолец
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