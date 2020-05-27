«Счет шел на секунды»: Уколова могла умереть при рождении 

Актриса Анна Уколова в эфире программы «Судьба человека» рассказала о том, как медики спасли ей жизнь в первые часы после появления на свет. Артистка заявила, что родилась «мертвенькой».
Уколова появилась на свет, придушенная пуповиной. По ее словам, медикам стоило больших трудов, чтобы откачать её. Для необходимых процедур донорскую кровь доставили в больницу на вертолете.
«Счет шел на секунды… Спасли», — отметила актриса.
Дальнейшая судьба преподнесла будущей артистке еще немало неприятных сюрпризов. Когда ей было 6 лет, развелись ее родители: отец завел другую семью. Однако мать никогда не говорила о папе плохо, заявила Уколова. Наоборот — всегда хвалила его, чтобы не травмировать детскую психику.
«Знаете, — слава Богу, что папа бросил нас в то время. Если бы этого не случилось, я бы никогда не стала актрисой», — подчеркнула звезда сериала «Фурцева».
Состоявшись в профессии и заведя свою семью, артистка пережила еще один удар: в страшное ДТП угодил ее муж — бизнесмен Сергей Пугачев. Предприниматель попал в реанимацию. В тяжелом состоянии мужчина провел две недели. Все свободное от работы время Уколова проводила рядом с возлюбленным. После того, как Пугачев пришел в себя, актриса встала на весы и с удивлением обнаружила, что похудела на 10 килограммов. Сегодня в семье артистки все хорошо.