Репортера Первого канала спустили с лестницы

Корреспондент «Первого канала», приехавший снимать аварийное жилье в нижегородском городе Кстово для программы «Мужское / Женское», заявил, что его столкнули с лестницы. Произошло это, когда он пытался попасть в здание в местной администрации.

На опубликованной записи видно, как мужчина падает после конфликта с охранником. По данным «Комсомольской правды», из-за инцидента уже подали заявление в полицию, а Следственный комитет России начал проверку.

Глава Кстовского района Виталий Ковалев в комментарии «КП» объяснил скандал «чудесами монтажа». По его словам, падение корреспондента «довело количество просмотров программы до недосягаемой высоты», а зрители начали сочувствовать журналистам.

«Но обычные камеры видеонаблюдения, установленные в фойе администрации, не зафиксировали факта физического воздействия в отношении члена съемочной группы со стороны сотрудника охраны», — подчеркнул он.

Как писал «Рамблер», в «Мужское / Женское» обратились люди из кстовского общежития, в котором рушатся стены, протекает канализация, а фундамент размывает вода. Съемочная группа программы показала, в каких условиях живут люди.

Ковалев заявил «КП», что местные власти уже несколько лет пытаются решить проблему с домом, но жильцы сами отказываются съезжать в «маневренный фонд», который им предложили.