Репортера Первого канала спустили с лестницы

На сайте Первого канала появился выпуск программы «Мужское и женское», в котором идет речь о жителях аварийного дома в городе Кстово Нижегородской области. В него попал эпизод, на котором видно, как репортер, пытавшийся проникнуть в здание местной администрации, падает с лестницы.

В описании программы указано, что россияне живут в «ужасных условиях»: стена дома разрушаются, канализация протекает, а вода размывает фундамент. Отмечается, что постройку еще в 2015 году признали аварийной, при этом администрация Кстово обещает расселить хозяев квартир только к 2024-му.

При попытке попасть в администрацию, чтобы поговорить с местными чиновниками, журналиста Первого канала спустили с лестницы. Согласно заявлению ведущих, это произошло после конфликта репортера с охранником, отказавшимся пустить съемочную группу. На сайте управления СК РФ по региону сообщается, что по факту произошедшего организована доследственная проверка.

Ранее в мае в сети высмеяли сюжет Первого канала о служебном жилье, которое получили военные в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Герой ролика назвал условия «достойными для семейной жизни», однако юзеры обратили внимание на то, что вместо квартир людей поселили в поставленные друг на друга вагончики-бытовки.