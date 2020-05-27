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Репортера Первого канала спустили с лестницы на съемках об ужасной жизни россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Репортера Первого канала спустили с лестницы
Фото: видео «Первый канал»
На сайте Первого канала появился выпуск программы «Мужское и женское», в котором идет речь о жителях аварийного дома в городе Кстово Нижегородской области. В него попал эпизод, на котором видно, как репортер, пытавшийся проникнуть в здание местной администрации, падает с лестницы.
В описании программы указано, что россияне живут в «ужасных условиях»: стена дома разрушаются, канализация протекает, а вода размывает фундамент. Отмечается, что постройку еще в 2015 году признали аварийной, при этом администрация Кстово обещает расселить хозяев квартир только к 2024-му.
При попытке попасть в администрацию, чтобы поговорить с местными чиновниками, журналиста Первого канала спустили с лестницы. Согласно заявлению ведущих, это произошло после конфликта репортера с охранником, отказавшимся пустить съемочную группу. На сайте управления СК РФ по региону сообщается, что по факту произошедшего организована доследственная проверка.
Ранее в мае в сети высмеяли сюжет Первого канала о служебном жилье, которое получили военные в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Герой ролика назвал условия «достойными для семейной жизни», однако юзеры обратили внимание на то, что вместо квартир людей поселили в поставленные друг на друга вагончики-бытовки.
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Общество , СКР
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