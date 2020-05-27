Богатые россияне покидают родину на бизнес-джетах 

Богатые россияне в разгар пандемии стали покидать страну на бизнес-джетах. Об этом, как передает «Лента.ру» , пишет агентство Reuters.

Частота частных перелетов из России в Европу в мае выросла почти вдвое по сравнению с апрелем — с 61 до 107. По мнению агентства, богатые жители России улетают в свои резиденции в странах, где ситуация с коронавирусом менее напряженная.

Наиболее частыми были перелеты в испанские Марбелью, Жирону, Малагу и Сарагосу.

Отмечается, что в марте было совершено 250 перелетов бизнес-джетами, но тогда люди возвращались из Европы, где уже началась пандемия, в Россию, где только начали выявлять первые случаи заражения. Все они в тот момент были завозными.

Россия полностью остановила пассажирское авиасообщение 27 марта за исключением вывозных рейсов для россиян из-за границы и для иностранцев из России. Частные самолеты стали для состоятельных граждан единственным способом выбраться за границу, где у многих есть недвижимость, вид на жительство или второе гражданство.