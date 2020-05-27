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Богатые россияне покидают родину на бизнес-джетах 

Вероника Полынина и ещё 4 29 минут назад
Богатые россияне покидают родину на бизнес-джетах
Фото: globallookpress.com
Богатые россияне в разгар пандемии стали покидать страну на бизнес-джетах. Об этом, как передает «Лента.ру», пишет агентство Reuters.
Частота частных перелетов из России в Европу в мае выросла почти вдвое по сравнению с апрелем — с 61 до 107. По мнению агентства, богатые жители России улетают в свои резиденции в странах, где ситуация с коронавирусом менее напряженная.
Наиболее частыми были перелеты в испанские Марбелью, Жирону, Малагу и Сарагосу.
Отмечается, что в марте было совершено 250 перелетов бизнес-джетами, но тогда люди возвращались из Европы, где уже началась пандемия, в Россию, где только начали выявлять первые случаи заражения. Все они в тот момент были завозными.
Россия полностью остановила пассажирское авиасообщение 27 марта за исключением вывозных рейсов для россиян из-за границы и для иностранцев из России. Частные самолеты стали для состоятельных граждан единственным способом выбраться за границу, где у многих есть недвижимость, вид на жительство или второе гражданство.
Как сообщал «Рамблер», новый вирус появился в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го коронавирус распространился по всему миру, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,6 млн человек, число жертв эпидемии превысило 352 тысячи человек.
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Общество , Другое , ВОЗ , Reuters
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