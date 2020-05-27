Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских лагерей 

Все новости на карте

Роспотребнадзор разработал и утвердил список рекомендаций по открытию организаций для отдыха и оздоровления детей. Они откроются не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений из-за коронавируса.

Открытие оздоровительных организаций в 2020 году осуществлять не ранее третьего этапа возобновления деятельности. Органами исполнительной власти в сфере здравоохранения устанавливается порядок маршрутизации и особенности эвакуационных мероприятий больных или лиц с подозрением на COVID-19 в медицинские организации, и закрепление медицинских организаций за каждой оздоровительной организацией, — говорится в документе, который опубликован на сайте ведомства.

Ранее власти Крыма обратились в ведомство с просьбой смягчить требования для туристической отрасли. В частности, они просили отменить обязательное тестирование на коронавирус для коллективов предприятий курортной сферы и приезжающих в регион туристов.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 до начала 2021 года.