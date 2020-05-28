Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских лагерей

Сотрудникам и посетителям кинотеатров необходимо соблюдать масочный и перчаточный режимы, а зрителей следует рассаживать с учетом социальной дистанции, говорится в методических рекомендациях, опубликованных на сайте Роспотребнадзора . Эксперты ведомства подчеркивают, что решение о запуске кинотеатров на местах будут принимать региональные власти.

В рекомендациях отмечается, что при этом будут обязательно учитываться предложения и предписания главных санитарных врачей России. Со своей стороны специалисты Роспотребнадзора настаивают на проведении в кинотеатрах профилактических мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

В частности, сотрудники культурных учреждений обязаны носить маски, перчатки, а также всегда иметь при себе обеззараживающие средства в виде салфеток или антисептиков.

Им также полагается следить за соблюдением масочного режима посетителями. Руководству кинотеатров в обязательном порядке необходимо озаботиться, чтобы клиенты все время пребывания в учреждении соблюдали социальную дистанцию: при покупке билетов, при просмотре фильма в зале. Отмечается, что соблюдение дистанции будет необязательным для членов одной семьи, проживающих вместе.