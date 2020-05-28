Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских лагерей

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Опубликованы рекомендации по работе кинотеатров 

Павел Тиунов и ещё 36 30 минут назад
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Фото: РИА Новости
Сотрудникам и посетителям кинотеатров необходимо соблюдать масочный и перчаточный режимы, а зрителей следует рассаживать с учетом социальной дистанции, говорится в методических рекомендациях, опубликованных на сайте Роспотребнадзора. Эксперты ведомства подчеркивают, что решение о запуске кинотеатров на местах будут принимать региональные власти.
В рекомендациях отмечается, что при этом будут обязательно учитываться предложения и предписания главных санитарных врачей России. Со своей стороны специалисты Роспотребнадзора настаивают на проведении в кинотеатрах профилактических мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.
В частности, сотрудники культурных учреждений обязаны носить маски, перчатки, а также всегда иметь при себе обеззараживающие средства в виде салфеток или антисептиков.
Им также полагается следить за соблюдением масочного режима посетителями. Руководству кинотеатров в обязательном порядке необходимо озаботиться, чтобы клиенты все время пребывания в учреждении соблюдали социальную дистанцию: при покупке билетов, при просмотре фильма в зале. Отмечается, что соблюдение дистанции будет необязательным для членов одной семьи, проживающих вместе.
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Комментарии
Общество , Крым наш , Роспотребнадзор
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