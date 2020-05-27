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Минтранс рассказал о новых правилах авиаперелетов в России 

Газета.Ru 38 минут назад
Минтранс рассказал о новых правилах авиаперелетов
Фото: Depositphotos
Минитранс РФ опубликовал новые правила организации пассажирских перелетов в России, разработанные для профилактики заражения коронавирусом у пассажиров и сотрудников авиакомпаний. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
Так, по новым правилам все аэропорты страны будут поделены на две категории: с высоким риском заражения и без него. Первые будут принимать только пассажиров из стран, где число заболевших COVID-19 превышает 50 тыс. человек.
Также все пассажиры самолетов будут обязаны носить маски и убирать верхнюю одежду на полочки для ручной клади во время полетов. Питание бортпроводники обязаны будут разогревать только на борту и разносить его в герметичных упаковках.
На первом этапе отмены ограничений путешествующие обязаны будут сидеть пристегнутыми в кресле в течение всего полета за исключением выхода в туалет.
Также ведомство опубликовало новые правила и для других видов пассажирского транспорта.
В частности, пассажиров метро обяжут соблюдать социальную дистанцию, в том числе на сидячих местах. Температуру путешественникам будут измерять также при входе и выходе из ж/д вокзалов и поездов дальнего следования.
Продажа билетов, в том числе в салоне транспортного средства, будет возможна только за безналичный расчет.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Комментарии
Общество , ВОЗ , Минтранс РФ
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