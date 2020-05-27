Минтранс рассказал о новых правилах авиаперелетов

Минитранс РФ опубликовал новые правила организации пассажирских перелетов в России, разработанные для профилактики заражения коронавирусом у пассажиров и сотрудников авиакомпаний. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Так, по новым правилам все аэропорты страны будут поделены на две категории: с высоким риском заражения и без него. Первые будут принимать только пассажиров из стран, где число заболевших COVID-19 превышает 50 тыс. человек.

Также все пассажиры самолетов будут обязаны носить маски и убирать верхнюю одежду на полочки для ручной клади во время полетов. Питание бортпроводники обязаны будут разогревать только на борту и разносить его в герметичных упаковках.

На первом этапе отмены ограничений путешествующие обязаны будут сидеть пристегнутыми в кресле в течение всего полета за исключением выхода в туалет.

Также ведомство опубликовало новые правила и для других видов пассажирского транспорта.

В частности, пассажиров метро обяжут соблюдать социальную дистанцию, в том числе на сидячих местах. Температуру путешественникам будут измерять также при входе и выходе из ж/д вокзалов и поездов дальнего следования.

Продажа билетов, в том числе в салоне транспортного средства, будет возможна только за безналичный расчет.