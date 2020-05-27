Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названо число удалённо работающих в России 

RT на русском и ещё 7 42 минуты назад
Названо число удалённо работающих в России
Фото: © Joe Giddens - PA Images Gettyimages.ru
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в России около 5,6 миллиона человек трудятся удалённо.
«На текущий момент более 10% работающих граждан, или примерно 5,6 миллиона наших граждан, продолжают трудиться удалённо. Более того, ряд организаций и сотрудников на сегодняшний день хотели бы продолжить работать в таком формате и после снятия ограничительных мер», — сказал Котяков.
Он предложил закрепить в Трудовом кодексе закрепить такие понятия, как «удалённая» и «комбинированная» занятость.
Также Котяков заявил, что Минтруд предлагает увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза — до 4,5 тыс. рублей.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
RT на русском: последние новости
Российский футболист Башкиров рассказал о тренировках в польском клубе Российский футболист Башкиров рассказал о тренировках в польском клубе Синоптик предупредил о «колоссальных осадках» в Центральной России Синоптик предупредил о «колоссальных осадках» в Центральной России В Петербурге разрешили возобновить киносъёмки В Петербурге разрешили возобновить киносъёмки
Общество , Политика , Социология , Антон Котяков , Минтруд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился с просьбой к Собянину
Путин обратился с просьбой к Собянину
В Кремле ответили на вопрос об иске экс-главы Чувашии
В Кремле ответили на вопрос об иске экс-главы Чувашии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Власти Чувашии отреагировали на иск Игнатьева к Путину
Власти Чувашии отреагировали на иск Игнатьева к Путину
Алибасов объяснил сделку с квартирой Шукшиной
Алибасов объяснил сделку с квартирой Шукшиной
Видео
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила его в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила его в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
00:31
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
Происшествия
Кадыров ответил на слухи о болезни
00:03
Кадыров ответил на слухи о болезни
Политика
Путина снова заметили с ручкой
00:19
Путина снова заметили с ручкой
Политика
Россию заподозрили в ударе по турецкой колонне
00:19
Россию заподозрили в ударе по турецкой колонне
Армия Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение