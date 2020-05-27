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Школьников начнут тестировать на наркотики с 13 лет 

ТАСС и ещё 1 47 минут назад
Школьников начнут тестировать на наркотики с 13 лет
Фото: © Ron Wurzer/Getty Images
Социально-психологическое тестирование школьников на употребление наркотических средств и психотропных веществ будут проводить начиная с 7 класса. Приказ Министерства просвещения РФ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
"Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших возраста 13 лет, начиная с седьмого класса обучения в общеобразовательной организации", — говорится в документе.
В старом приказе нижняя планка возраста для тестирования не была указана. Предыдущим порядком проведения социально-психологического тестирования проверка учеников, достигших возраста 15 лет, проводилась при наличии их согласий в письменной форме, не достигших возраста 15 лет — при наличии согласия одного из родителей. В новом документе эти требования сохранены.
Отмечается, что тестирование будет ежегодным. Оно предполагает заполнение анкет, содержащих вопросы, целью которых является определение вероятности вовлечения учеников в потребление наркотических средств и психотропных веществ. Каждый участник может в любое время отказаться от тестирования.
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