Россия осталась без Хероты 

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Сочи переименовали реку Херота. Неблагозвучное название сменили на Хорота, пишет издание «Подъем».

Глава управления информации городской администрации Микаэль Нерсесян рассказал, что вопрос переименования реки неоднократно поднимался общественностью и краеведами.

На официальную смену названия власти города решились после обнаруженного в Военно-историческом архиве упоминания реки Хорота на карте восточного берега Черного моря.

«Таким образом, архив поставил точку в этом вопросе, и теперь идёт документальное оформление замены названия реки с неблагозвучного "Херота" на исторически обоснованное "Хорота"», — сообщил Нерсесян.

Издание отмечает, что прежнее название было популярно у туристов — они любили фотографироваться на фоне дорожного указателя «Херота» и публиковать фото в интернете.