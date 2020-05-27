Россия осталась без Хероты 

В Сочи переименовали реку Херота. Неблагозвучное название сменили на Хорота, пишет издание «Подъем».
Глава управления информации городской администрации Микаэль Нерсесян рассказал, что вопрос переименования реки неоднократно поднимался общественностью и краеведами.
На официальную смену названия власти города решились после обнаруженного в Военно-историческом архиве упоминания реки Хорота на карте восточного берега Черного моря.
«Таким образом, архив поставил точку в этом вопросе, и теперь идёт документальное оформление замены названия реки с неблагозвучного "Херота" на исторически обоснованное "Хорота"», — сообщил Нерсесян.
Издание отмечает, что прежнее название было популярно у туристов — они любили фотографироваться на фоне дорожного указателя «Херота» и публиковать фото в интернете.