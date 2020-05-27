Названы предварительные сроки открытия границ 

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от svetlanazey Зейналова Светлана (@svetlanazey) 26 Май 2020 в 4:31 PDT По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, не стоит ожидать возобновления международного туризма не раньше осени. Об этом она заявила в ходе прямого эфира в Instagram с ведущей программы «Доброе утро» Светланой Зейналовой.

«Отдых состоится, но будет он в этом летнем сезоне особенным. В том числе потому, что пока мы не сможем массово отдыхать на зарубежных курортах», — пояснила Майя Ломидзе.

Она отметила, что возобновление международного туризма — процесс всегда двусторонний, однако, несмотря на то, что ряд стран, например, Испания, Хорватия и Турция, уже объявили, что готовы летом принять туристов, пока не стоит ждать возобновления чартерных рейсов.

«По предварительной информации, до сентября также вряд ли стоит ожидать открытия Россией границ», — пояснила Ломидзе.

Она также отметила, что город Сочи с 1 июня готов принять туристов, но сначала только тех, кто приобретет санаторную путевку и получил саноторно-курортную карту.

«Я бы также туристам рекомендовала не рисковать и не ехать без «справок об эпидокружении». Без них санаторий не имеет права вас принять», — отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров.