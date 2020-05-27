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Названы предварительные сроки открытия границ 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Названы предварительные сроки открытия границ
Фото: ТАСС
По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, не стоит ожидать возобновления международного туризма не раньше осени. Об этом она заявила в ходе прямого эфира в Instagram с ведущей программы «Доброе утро» Светланой Зейналовой.
«Отдых состоится, но будет он в этом летнем сезоне особенным. В том числе потому, что пока мы не сможем массово отдыхать на зарубежных курортах», — пояснила Майя Ломидзе.
Она отметила, что возобновление международного туризма — процесс всегда двусторонний, однако, несмотря на то, что ряд стран, например, Испания, Хорватия и Турция, уже объявили, что готовы летом принять туристов, пока не стоит ждать возобновления чартерных рейсов.
«По предварительной информации, до сентября также вряд ли стоит ожидать открытия Россией границ», — пояснила Ломидзе.
Она также отметила, что город Сочи с 1 июня готов принять туристов, но сначала только тех, кто приобретет санаторную путевку и получил саноторно-курортную карту.
«Я бы также туристам рекомендовала не рисковать и не ехать без «справок об эпидокружении». Без них санаторий не имеет права вас принять», — отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров.
«Рамблер» писал, что ранее премьер-министр Михаил Мишустин попросил жителей России провести отпуск внутри страны, чтобы исключить угрозу завоза коронавируса из-за рубежа.
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Комментарии
Общество , Майя Ломидзе , Михаил Мишустин , Ассоциация туроператоров России
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