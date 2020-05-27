Два этапа из трех: Москва готова снять ограничения

Москва готова сразу к двум этапам снятия ограничений из-за пандемии, заявили в Роспотребнадзоре. Ранее постепенную отмену карантинных мер анонсировал мэр столицы Сергей Собянин. Индекс распространения инфекции в мегаполисе снижается. Первый и второй этапы выхода из режима самоизоляции предполагают разрешение на открытие сферы услуг, спорт на улице и прогулки с семьей.

Индекс распространения коронавируса в Москве свидетельствует о готовности города к первому и второму этапу выхода из режима ограничений, введенных властями мегаполиса на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Москве Елену Андрееву.

«Индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85 Если смотреть по этим трем показателям, то Москва готова к первому и в принципе готова ко второму этапу снятию ограничений», — заявила чиновница.

Ранее ее ведомство представило план по снятию карантина — на первом этапе разрешат заниматься спортом на открытом воздухе, также будет дозволена работа небольших магазинов непродовольственных товаров и учреждений сферы услуг. Второй этап предполагает прогулки с семьей по улице, открытие торговых центров и рынков, а также ряда образовательных учреждений. Наконец, третий этап снятия ограничений — открытие парков и скверов, всех школ и университетов, гостиниц и предприятий общественного питания.

Кроме коэффициента распространения коронавируса власти учитывают также свободный коечный фонд в городских медучреждениях и число тестирований на 100 тыс. населения в день.

«Может быть, все-таки [уже разрешат] прогулки и выход на свежий воздух для детей и пожилых людей», — добавила Андреева.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у руководства города есть все основания полагать, что большинство ограничений на работу бизнеса из-за коронавируса можно будет отменить в ближайшее время.

«Есть все основания надеяться на то, что пауза в работе большинства московских бизнесов вскоре подойдет к концу», — говорится в блоге градоначальника.

Собянин также отметил, что снятие ограничений нельзя приурочить к праздникам. Сначала необходимо удостовериться, что «ситуация позволяет это сделать». По его словам, в Москве в настоящее время 90% промышленных предприятий вернулись к работе с соблюдением требований Роспотребнадзора.

О необходимости запустить торговлю непродовольственными товарами для помощи промышленности заявил 25 мая заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«Промышленности невыгодно работать «на склад», ей начинает не хватать оборотных средств. Поэтому мы сейчас работаем над возможностью поэтапного возвращения к работе торговли», — сказал чиновник.

По словам Ефимова, непродовольственная торговля очень важна для экономики — в этой сфере занято много людей. Кроме того, это «очень важный, если не сказать ключевой» элемент цепочки проведения товаров «от производителя до потребителя».

«Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство», — добавил заммэра.

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, традиционно представленная наибольшим количеством малых предприятий.

«Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает», — подчеркнул Ефимов.

Тремя днями ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о перспективе открытия предприятий сферы услуг в столице. Она отметила, что соответствующее решение будет приниматься в зависимости от изменения эпидемиологической ситуации после открытия МФЦ. Заммэра подчеркнула, что МФЦ является одним из предприятий сферы услуг, поэтому власти будут смотреть на развитие ситуации. Ракова добавила, что другие предприятия сферы услуг разрабатывают меры по обеспечению безопасности после снятия ограничений.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что в городе необходимо сохранять режим ограничений, введенный для борьбы с коронавирусом. По его словам, надо продлить «масочный режим», пропускную систему, санитарную изоляцию, а также проведение защитных мероприятий в транспорте.

Кроме того, как считает градоначальник, необходимо строго следить за предприятиями, чтобы они соблюдали требования Роспотребнадзора. Это станет залогом того, что ситуация с коронавирусом в столице не ухудшится. Мэр сообщил, что коэффициент заболеваемости в Москве снизился. Столице, по его мнению, удалось избежать худшего сценария развития пандемии.