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Парки откроются для прогулок в Подмосковье
Вечерняя Москва
и
ещё 17
51 минуту назад
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
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Парки откроются в
Московской области
. Об этом рассказал губернатор региона
Андрей Воробьев
.
По его словам, на территории парков жители должны будут носить маски.
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