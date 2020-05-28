Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парки откроются для прогулок в Подмосковье 

Вечерняя Москва и ещё 17 51 минуту назад
Парки откроются для прогулок в Подмосковье
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Парки откроются в Московской области. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.
По его словам, на территории парков жители должны будут носить маски.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Вечерняя Москва: последние новости
Тульской медсестре предложили стать лицом компании нижнего белья Тульской медсестре предложили стать лицом компании нижнего белья Минздрав Крыма разъяснил, кого могут поместить в платные обсерваторы Минздрав Крыма разъяснил, кого могут поместить в платные обсерваторы Вдова Николая Караченцова пожаловалась на отсутствие денег Вдова Николая Караченцова пожаловалась на отсутствие денег
Общество , Новости Москвы , Андрей Воробьев , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне высказались о смягчении ограничений в Москве
Россияне высказались о смягчении ограничений в Москве
«Беде приходит конец»: доктор Мясников дал прогноз
«Беде приходит конец»: доктор Мясников дал прогноз
Появились подробности сборки «Посланника»
Появились подробности сборки «Посланника»
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Сжали с обеих сторон: США обиделись на перехват
Сжали с обеих сторон: США обиделись на перехват
Видео
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение