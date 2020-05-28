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За год 6 тыс. мигрантов пытались проникнуть через границу России 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Названо число попыток незаконно проникнуть в Россию
Фото: ТАСС
Российские пограничники в минувшем году выявили свыше 6 тыс. мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь границу. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель директора ФСБ — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
"Не снижается количество попыток незаконного пересечения государственной границы иностранными гражданами, следующими в Российскую Федерацию с миграционными целями, включая поиск лучших условий жизни, временное трудоустройство, а также использующими территорию России в качестве транзитной для убытия в страны Западной и Северной Европы", — сообщил он.
По его словам, преимущественно это уроженцы стран Юго-Восточной и Центральной Азии, Ближнего Востока, Украины и Молдавии.
Только в минувшем году, сообщил глава Погранслужбы, "выявлено свыше 6 тыс. иностранных граждан, пытавшихся незаконно пересечь "зеленую границу".
"Около 1 тыс. из них задержано и привлечено к ответственности, остальным рекомендовано следовать через установленные пункты пропуска. При этом пресечена деятельность 98 организаторов каналов незаконной миграции", — отметил Кулишов.
Он рассказал, что "для противоправного пересечения границы организаторы используют различные маршруты, схемы и ухищрения, включая перевозку мигрантов в грузовых автомобилях, следующих под сертификатом TIR (система международных грузоперевозок — прим. ТАСС)".
За нарушения законодательства РФ в пограничной сфере по материалам пограничных органов осуждено около 1,5 тыс. лиц, возбуждено более 3 тыс. уголовных дел, к административной ответственности привлечено более 80 тыс. иностранных и российских граждан, назначено административных штрафов на сумму, превышающую 1 млрд рублей. Кроме того, изъято 560 кг наркотических средств и сильнодействующих веществ, свыше 360 единиц огнестрельного оружия, более 11 кг взрывчатых веществ и около 30 тыс. боеприпасов.
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Комментарии
Общество , Войска , Владимир Кулишов , ФСБ , ИТАР-ТАСС
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