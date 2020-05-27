«Идут атаки»: Соловьев заявил о войне против него 

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Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что против него и других российских журналистов ведутся атаки и предпринимаются попытки дискредитации. Такое заявление он сделал в ходе беседы с редактором RT Маргаритой Симоньян на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

«Мы с тобой говорили, что против нашей страны идет война, при этом эту войну ведут вполне осознанно», — заявил телеведущий.

Он отметил, что «волна за волной идут атаки» на тех, кому доверяют люди. Соловьев назвал среди атакованных журналистов себя, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселева Сергея Брилева , а также руководство телеканалов.

По мнению Соловьева, за атаками стоит Запад и созданные им «структуры из обученных штрейхбрекеров».