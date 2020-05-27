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«Идут атаки»: Соловьев заявил о войне против него 

Алиса Селезнёва 26 минут назад
«Идут атаки»: Соловьев заявил о войне против него
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что против него и других российских журналистов ведутся атаки и предпринимаются попытки дискредитации. Такое заявление он сделал в ходе беседы с редактором RT Маргаритой Симоньян на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
«Мы с тобой говорили, что против нашей страны идет война, при этом эту войну ведут вполне осознанно», — заявил телеведущий.
Он отметил, что «волна за волной идут атаки» на тех, кому доверяют люди. Соловьев назвал среди атакованных журналистов себя, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселева, Сергея Брилева, а также руководство телеканалов.
По мнению Соловьева, за атаками стоит Запад и созданные им «структуры из обученных штрейхбрекеров».
«Рамблер» писал, что ранее Владимир Соловьев отказался дать интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, назвал коллегу «группенфюрером Службы безопасности Украины».
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