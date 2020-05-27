Пока вы дома: доктор Мясников дал прогноз по коронавирусу 

Идет на спад? Выявлено 8338 новых случаев коронавируса
За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8338, до 370 680 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
Российскую больницу оштрафовали за вспышку коронавируса
Центральная больница №1 в Екатеринбурге оштрафована на 100 тысяч рублей за нарушение санитарных норм, на фоне чего произошла вспышка коронавирусной инфекции.
«Беде приходит конец»: доктор Мясников дал прогноз
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в беседе с корреспондентом «Царьграда» заявил, что в России угроза распространения коронавирусной инфекции постепенно сходит на нет.
Западные СМИ: влияние РФ в мире растет на фоне пандемии
Пандемия коронавируса показала, что европейские страны и США показали куда худшие результаты по защите населения, чем Россия и Китай.
Названы наиболее уязвимые перед COVID-19 органы человека
После выздоровления от нового коронавируса необходимо в первую очередь проверить легкие, почки и мозг, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.