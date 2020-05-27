Россияне рассказали о мучениях из-за симптомов COVID-19 

Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, в какой форме протекал или протекает коронавирус у них. К счастью, 91% респондентов не столкнулись с данным заболеванием.

7% россиян (422 человека) переболели в тяжелой форме, когда как 2% опрошенных перенесли болезнь без каких-либо ярко выраженных симптомов, из чего следует, что коронавирусом они переболели в легкой форме.

В опросе приняли участие 5910 человек.

За последние сутки в России выявили 8338 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах страны. Больше всего новых инфицированных в Москве (2140), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (387). Скончался 161 человек с подтвержденным диагнозом, выздоровели — 11 079 пациентов. Общее число заразившихся в России с начала пандемии превысило 370 тысяч.

Накануне, 26 мая, сообщалось о 8915 новых случаях заражения коронавирусом в 83 регионах. За сутки скончались 174 пациента с подтвержденным вирусом, вылечился 12 331 человек.