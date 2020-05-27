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«Друзей не выбирают и не сдают. У меня, например, один из самых близких друзей отсидел 20 лет за двойное убийство. <…> Он для меня друг, независимо, в жизни все бывает», — рассказал медик.

Собчак отметила, что дружба, по ее мнению, это сходство нравственных и этических понятий. Журналистку удивило, что Мясников сохранил с этим человеком дружбу.

«Он сначала прожил свою долгую и трудную жизнь, а потом он стал мне другом. Это молодой парень, который собирался быть милиционером, который был коммунистом, после армии», — ответил врач.

По словам Мясникова, однажды его друг, любитель охоты, вышел из леса, встретил молодых людей и попросил подвезти его.

«Слово за слово, они его оскорбили, он хакас, у него такая внешность. <…> Вот он одного убил, двух не догнал. На суде сказал: «Да, я убил, я и еще бы убил за это», — рассказал Мясников.

Второе убийство, по словам доктора, его друг совершил уже в тюрьме.

«Он же не убил человека, чтобы снять с него часы, или исподтишка. Он отстаивал свою честь и достоинство», — подчеркнул Мясников.

После этого Собчак спросила, можно ли убить за оскорбление.

«Я считаю, что да. Я его понимаю», — ответил доктор.

Собчак отметила, что оппозиционер Алексей Навальный назвал Мясников мерзавцем. Доктор заявил, что если кто-то придет к нему домой и оскорбит его, то его «не остановит ни тюрьма, ни угроза наказания».

Как писал «Рамблер», ранее Мясников назвал дебилами раскритиковавших его пользователей. Доктор опубликовал фото в защитном костюме, после чего комментаторы припомнили ему, что раньше он сомневался в эффективности средств защиты.