Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мясников допустил убийство за оскорбление 

Мария Иванова и ещё 3 30 минут назад
Доктор Александр Мясников рассказал в интервью Ксении Собчак о своем друге, совершившем два убийства, и заявил, что считает допустимым лишить человека жизни за оскорбление. Новый выпуск «Осторожно, Собчак» опубликован на YouTube.
«Друзей не выбирают и не сдают. У меня, например, один из самых близких друзей отсидел 20 лет за двойное убийство. <…> Он для меня друг, независимо, в жизни все бывает», — рассказал медик.
Собчак отметила, что дружба, по ее мнению, это сходство нравственных и этических понятий. Журналистку удивило, что Мясников сохранил с этим человеком дружбу.
«Он сначала прожил свою долгую и трудную жизнь, а потом он стал мне другом. Это молодой парень, который собирался быть милиционером, который был коммунистом, после армии», — ответил врач.
По словам Мясникова, однажды его друг, любитель охоты, вышел из леса, встретил молодых людей и попросил подвезти его.
«Слово за слово, они его оскорбили, он хакас, у него такая внешность. <…> Вот он одного убил, двух не догнал. На суде сказал: «Да, я убил, я и еще бы убил за это», — рассказал Мясников.
Второе убийство, по словам доктора, его друг совершил уже в тюрьме.
«Он же не убил человека, чтобы снять с него часы, или исподтишка. Он отстаивал свою честь и достоинство», — подчеркнул Мясников.
После этого Собчак спросила, можно ли убить за оскорбление.
«Я считаю, что да. Я его понимаю», — ответил доктор.
Собчак отметила, что оппозиционер Алексей Навальный назвал Мясников мерзавцем. Доктор заявил, что если кто-то придет к нему домой и оскорбит его, то его «не остановит ни тюрьма, ни угроза наказания».
Как писал «Рамблер», ранее Мясников назвал дебилами раскритиковавших его пользователей. Доктор опубликовал фото в защитном костюме, после чего комментаторы припомнили ему, что раньше он сомневался в эффективности средств защиты.
«Я этому дебилу ответил и всем остальным дебилам подобным — если я пойду без костюма, то и другой решит, что ему тоже так можно», — заявил он.
Комментарии 239
Общество , Видео , Алексей Навальный , Ксения Собчак , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Выявлен новый способ передачи коронавируса
Выявлен новый способ передачи коронавируса
Путин швырнул ручку во время совещания
Путин швырнул ручку во время совещания
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Видео
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила его в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила его в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
00:31
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
Происшествия
Собянин анонсировал новые шаги выхода из ограничений
07:56
Собянин анонсировал новые шаги выхода из ограничений
Новости Москвы
Зависшая при падении в воздухе девушка попала на видео
00:08
Зависшая при падении в воздухе девушка попала на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
00:54
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение