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Госдума хочет исключить из перечня нарушений тишины детский плач 

News.ru и ещё 7 57 минут назад
Госдума исключит из перечня нарушений тишины детский плач
Фото: pixabay
Законопроект, закрепляющий понятие нарушения тишины в многоквартирном доме, внесла в Госдуму группа депутатов от «Единой России».
Отмечается, что законопроект закрепляет солидарную ответственность собственника квартиры за нарушение тишины в ночное время, требований пожарной безопасности и санитарных норм. При этом нарушением тишины в ночное время предлагается считать звуки, источник которых находится в помещении, но сами они слышны или ощущаются за его пределами.
При этом звуки, источником которых является обычная жизнедеятельность человека источниками нарушения тишины считаться не будут. К таковыми депутаты причислили детский плач и звуки шагов, сообщает «Интерфакс».
Как писал NEWS.ru, рестораны и стройки могут нести административную ответственность за ночной шум. Это произойдёт в случае принятия инициативы Совфеда ввести санкции в КоАП. Кафе и рестораны, считают инициаторы, могут нарушать права граждан на ночной отдых не меньше беспокойных соседей.
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Комментарии
Общество , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации , Интерфакс
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