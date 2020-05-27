Госдума исключит из перечня нарушений тишины детский плач

Отмечается, что законопроект закрепляет солидарную ответственность собственника квартиры за нарушение тишины в ночное время, требований пожарной безопасности и санитарных норм. При этом нарушением тишины в ночное время предлагается считать звуки, источник которых находится в помещении, но сами они слышны или ощущаются за его пределами.

При этом звуки, источником которых является обычная жизнедеятельность человека источниками нарушения тишины считаться не будут. К таковыми депутаты причислили детский плач и звуки шагов, сообщает «Интерфакс».