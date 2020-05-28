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Более 4 тысяч россиян стали жертвами коронавируса 

Мария Иванова и ещё 4 25 минут назад
За последние 24 часа в России умерли 174 пациента с подтвержденным новым коронавирусом, общее количество умерших достигло 4142. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
За прошлые сутки в стране скончался 161 пациент, днем ранее — 174 человека (174 — максимальный суточный прирост смертей).
На Москву пришлась 71 новая смерть. Вирусолог Александр Лукашев ранее заявил, что смертность отстает от заболеваемости на 14-17 дней. По его словам, пик заболеваемости в столице пришелся на 11 мая, поэтому 2 июня наступит пик смертности.
Как сообщал «Рамблер», за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8371, до 379 051 человека в 85 регионах, 150 993 из них уже выздоровели.
Накануне был зафиксирован прирост в 8338 человек, за день до этого — 8915, еще днем ранее — 8946.
Общество , Видео , Происшествия , COVID-19
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