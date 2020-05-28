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Воробьев поручил снизить цены на маски 

Газета.Ru и ещё 17 42 минуты назад
Воробьев поручил снизить цены на маски
Фото: РИА Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно радикально снизить цены на маски. Об этом он сказал в эфире телеканала «360».
Он рассказал, что в регионе в последнее время было открыто 11 предприятий. По словам чиновника, сегодня на территории региона выпускается уже около 3 млн масок.
«Задача — радикально снизить цену на маски, потому что маска все же останется, как и прежде, обязательным атрибутом», — сказал Воробьев.
Он также отметил, что пока не появится вакцина, необходимо ходить в масках.
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Общество , Другое , Андрей Воробьев , Московская область
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