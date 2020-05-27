Россия в эти дни переживает целую гамму эмоций: число людей, заразившихся коронавирусом, во вторник опять превысило 9 тысяч, а число жертв, по сообщению московского кризисного штаба, составило 174 — больше, чем когда-либо раньше за один день.

При этом российские врачи обвиняют руководство страны в недостаточных мерах по их защите от заражения и в занижении реального количества жертв коронавируса путем манипуляций со свидетельствами о смерти. Между тем число жертв «короны» среди врачей и медсестер также постоянно растет.

В то же самое время огромная страна, раскинувшаяся от Калининграда до Камчатки, стоит на грани глубокой экономической депрессии. Поскольку самоизоляция продлится по меньшей мере до конца мая, ВВП во втором квартале этого года сократится на 16%, и это будет хуже показателей 1990-х годов. Таков прогноз экономистов Bloomberg. В одном лишь апреле он сократился на 28%.

Хуже того: хотя Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и прогнозирует сокращение российского ВВП «всего» на 4,5% по итогам года, в долгосрочной перспективе Россия еще нескоро оправится от последствий коронавирусной инфекции и вызванных ей пертурбаций на энергетических рынках, говорится в опубликованном на днях докладе финансируемого Кремлем Энергетического центра «Сколково».

Если Россия не произведет структурных реформ и не избавится от оков в виде экспорта энергоносителей, то доходы бюджета «резко сократятся», гласит документ. А рост ВВП в последующие два десятилетия составит около 0,8% в год — это будет все лишь треть от того, к чему стремится российское Министерство экономического развития.

«Нефть и газ останутся всего лишь сырьем — у него не будет особой доходности, которая в начале века была главным «триггером" российского экономического чуда», — считает директор Энергетического центра «Сколково» Татьяна Митрова.

С ней согласен и бывший министр финансов Алексей Кудрин , возглавляющий Счетную палату . По его словам, сверхприбыли, которые страна получала в минувшие 20 лет от экспорта нефти и газа, не вернутся никогда. Так он написал в понедельник в газете «Коммерсант», добавив: «Это огромный вызов для всей экономической политики».

Путин под давлением

Это крупнейший вызов и для Владимира Путина, вот уже 20 лет стоящего на вершине власти. Наступающий тяжелый экономический кризис очень давит на него. 67-летний президент намерен провести всенародный референдум с целью изменения Конституции, которое позволит ему в 2024 году участвовать в следующих президентских выборах. Нынешняя редакция Конституции не дает ему такой возможности.

Из-за вспышки коронавируса Путину в конце марта пришлось перенести референдум. Но теперь он подписал закон, согласно которому на выборах и референдумах можно голосовать по почте или в электронном виде, официально — с целью охраны здоровья населения.

До конца следующей недели Государственная Дума назначит дату голосования. По информации источников, Путин хочет, чтобы оно состоялось раньше 1 сентября. Дата голосования должна быть назначена парламентом не менее чем за месяц.

Чтобы послать согражданам положительные сигналы, в последнее время было принято решение позволить медицинским работникам брать кредиты на покупку автомобилей под низкие проценты. Так врачи и медсестры смогут быстро и без лишнего риска добираться до работы. Кроме того, эта мера призвана поддержать угодивших в глубокий кризис автодилеров, у которых продажи за «черный апрель» рухнули на 72%.