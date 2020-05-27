«Беде приходит конец»: доктор Мясников дал прогноз 

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников беседе с корреспондентом «Царьграда» заявил, что в России угроза распространения коронавирусной инфекции постепенно сходит на нет. Медик отметил, что в настоящее время в стране сложилась ситуация, когда продолжение карантинных мер скажется куда хуже на жизни россиян, чем само заболевание.

«Болезнь отступила, болезнь идёт на спад», — цитирует телеканал слова Мясникова.

Медик перефразировал строку из песни Владимира Высоцкого, заявив, что «беде приходит конец, наконец». Он подчеркнул, что сегодня Россия находится в том положении, когда риск заразиться коронавирусной инфекцией существует, но вред от заболевания СOVID-19 будет меньше, чем от продолжения режима самоизоляции других ограничительных мер.