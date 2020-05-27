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«Беде приходит конец»: доктор Мясников дал прогноз 

Павел Тиунов 1 час назад
«Беде приходит конец»: доктор Мясников дал прогноз
Фото: РИА Новости
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в беседе с корреспондентом «Царьграда» заявил, что в России угроза распространения коронавирусной инфекции постепенно сходит на нет. Медик отметил, что в настоящее время в стране сложилась ситуация, когда продолжение карантинных мер скажется куда хуже на жизни россиян, чем само заболевание.
«Болезнь отступила, болезнь идёт на спад», — цитирует телеканал слова Мясникова.
Медик перефразировал строку из песни Владимира Высоцкого, заявив, что «беде приходит конец, наконец». Он подчеркнул, что сегодня Россия находится в том положении, когда риск заразиться коронавирусной инфекцией существует, но вред от заболевания СOVID-19 будет меньше, чем от продолжения режима самоизоляции других ограничительных мер.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан заявил, что уже через несколько месяцев мир окажется на пороге второй волны заболеваемости COVID-19. Он подчеркнул, что в настоящее время человечество находится лишь в середине первой волны пандемии коронавируса.
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Общество , Майкл Райан , Александр Мясников , ВОЗ , Царьград ТВ
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